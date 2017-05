Herausfordernde und spaßige Spiele beim THW

Herzogenrath. Teambuilding, also das Stärken der Zusammenarbeit in Arbeitsgruppen von Firmen und Vereinen, ist in aller Munde. Und gerade beim Technischen Hilfswerk kommt es auf gute und reibungslose Zusammenarbeit der freiwilligen Helfer an.

Warum also nicht das Wissen weitergeben und zeitgleich noch Spaß dabei haben? So entstand die Idee, die Summergames auszurichten. Ein Team-Wettkampf für Fünfer-Gruppen, die nur durch geschickte Zusammenarbeit die spaßigen aber auch herausfordernden Spiele nach Art des THW bewältigen können. Ausreichend Platz bietet dafür das Stadiongelände, auf dem die Summergames am Samstag, 17. Juni, ab 11 Uhr, stattfinden werden.

Unterstützt wird die Veranstaltung durch die beiden Bürgermeister der Städte Herzogenrath und Baesweiler, Herr von den Driesch und Herr Dr. Linkens, die die Schirmherrschaft der Summergames übernommen haben. Eingebettet sind die Summergames in das jährlich stattfindende Sommerfest des THW Herzogenrath, bei dem Groß und Klein wie immer auf ihre Kosten kommen werden. So wird zum Beispiel die Jugendgruppe des Ortsverbandes wird mit Vorführungen von Aufgaben und Material der THW-Helfer durch den Tag begleiten.

Und wenn die Angehörigen und Freunde im Wettkampfteam antreten, darf natürlich auch kräftig angefeuert werden. Abends wird der Tag dann mit der Abschlussparty gegen 19 Uhr ausklingen, unterstützt durch die Stimmungsmacher der Coverband Fahrerflucht. Anmeldung für die Teams möglich auf: http://summergames.thw-herzogenrath.de/.