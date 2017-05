Würselen.

Traditionsgemäß hebt sich mit der Euchener Hauptkirmes in der Stadt der Jungenspiel der Vorhang zu einer neuen Saison. Gefeiert wird in Euchen in diesem Jahr ganz im Zeichen der 800-Jahrfeier des Ortes vom 9. Juni bis 12. Juni im Festzelt an der Willibrordstraße.