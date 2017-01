Würselen.

Der TTC Indeland Jülich trifft an diesem Sonntag auf den zweifachen Deutschen Mannschaftsmeister TTC Frickenhausen und will sich den Weg in die 1. Tischtennis-Bundesliga ebnen. Das Ungewöhnliche: Das Heimspiel findet nicht in Jülich statt, sondern in Würselen.