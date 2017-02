Heimatverein Herzogenrath: Breitgefächerte Veranstaltungspalette

Herzogenrath. Der Veranstaltungsplan des Heimatvereins Herzogenrath für das Jahr 2017 beinhaltet wieder ein breit gefächertes Angebot von 31 Veranstaltungen.

Am Sonntag, 19. Februar, startet der Heimatverein um 9 Uhr ab Bahnhof Kohlscheid zu einer Wanderung von Kaiserswerth nach Angermund bei Düsseldorf. Am Sonntag, 5. März, 9 Uhr, ab Haltestelle Nordstraße, wird von Kornelimünster nach „Alt Linzenshäuschen“ mit Fischessen gewandert. Am Donnerstag, 16. März, wird die Ausstellung „Blut und Tränen“ um 13.45 Uhr im Suermondt-Ludwig-Museum besichtigt.

Eine Rundwanderung um Indemann und Luchberger See findet am Samstag, 25. März, um 9 Uhr, statt. Sonntag, 2. April, ist um 9 Uhr Treffpunkt am Bahnhof Kohlscheid zu einer Streckenwanderung von Thun nach Hausen über Berg. Eine Bustour zur Sieg- und Lahnquelle mit Besuch der Klosteranlage wird am Sonntag, 23. April, 8 Uhr Kohlscheid Markt, angeboten. Diese Tour ist auch für „Ältere“ geeignet. Am Sonntag, 30. April, 14 Uhr, Parkplatz Teuterhof, wird durch das Wurmtal gewandert.

Die „Mai-Aktivitäten“ sind mit sechs Veranstaltungen belegt. Von Freitag, 5. Mai, bis Sonntag, 8. Mai, wird eine dreitägige Standortwanderung unternommen. Treffpunkt 9 Uhr Zellerstrasse, Kosten rund 150 Euro maximale Teilnehmerzahl 12 Personen, verbindliche Anmeldung bis Freitag, 10. Februar. Am Sonntag, 14. Mai, 9 Uhr Altes Rathaus Kohlscheid, geht es mit einer Wanderung von Erkensruhr zur Dreiborner Höhe zur Zeit der Ginsterblüte. Eine Besichtigung mit Führung der Burg Rode und der Kirche St. Marien folgt am Dienstag, 16. Mai, 13.15 Uhr, Burg Rode.

Am Samstag, 20. Mai, dem Tag der offenen Tür der GGS Kohlscheid, wird auch der Heimatkundliche Arbeitskreis des Heimatvereins von 10 bis 12 Uhr seine Türen öffnen. Es gibt am Sonntag, 28. Mai, 9 Uhr, Bahnhof Kohlscheid, eine Wanderung vom Eschweiler Talbahnhof nach St. Jöris. Am Dienstag, 30. Mai, 12 Uhr, Parkhotel Würselen, findet ein Spaziergang durch den Stadtgarten Würselen statt mit anschließender Besichtigung der Kunstwerkstatt Sous.

Eine Rundwanderung um Venwegen und Vichtbachtal findet am Samstag, 10. Juni, 9 Uhr, vom Alten Rathaus Kohlscheid statt. Eine Besichtigung der Fordwerke Köln mit Führung und Stadtrundfahrt steht am Montag, 12. Juni, 8 Uhr, ab Kohlscheider Markt auf dem Programm. Am Samstag, 24. Juni, 8 Uhr, ab Bahnhof Kohlscheid, findet eine Fahrt zum Kölner Dom mit Glockenbesichtigung und Wanderung in Köln statt. Eine Rundwanderung um Kornelimünster steht am Samstag, 1.Juli, 9 Uhr, ab Altes Rathaus Kohlscheid auf dem Programm. Am Sonntag, 16. Juli, 8 Uhr, ab Kohlscheider Markt, wird mit dem Reisebus nach Steinfeld gefahren und von dort nach Zingsheim gewandert.

Eine Wanderung rund um Burg Reinhardstein in Belgien folgt am Sonntag, 6. August, 9 Uhr, ab Altes Rathaus Kohlscheid. Hier sind gutes Schuhwerk und Trittsicherheit ein Muss. Am Sonntag, 27. August, 9 Uhr, ab Bahnhof Kohlscheid, erfolgt eine Rundwanderung an der Siegmündung zum Rhein. Am Mittwoch, 6. September, 14 Uhr, ab Berensberg zum Blauen Stein, beginnt mit einer Wanderung zu den Wurmtalmühlen mit kulturhistorischen Erklärungen.

Eine Vennwanderung (Brackvenn,Platten Venn, Allgemeines Venn) folgt am Sonntag, 10. September, 9 Uhr, ab Altes Rathaus Kohlscheid. Es ist eine Wanderung im flachen Gelände mit Sumpfigen Pfaden. Eine Wanderung auf dem Schöpfungsweg findet am Sonntag, 17. September, 9 Uhr, ab Altes Rathaus statt. Die Rundwanderung im Herver Land und Abtei Val Dieu in Belgien ist für Samstag, 23. September,10 Uhr, ab Altes Rathaus Kohlscheid, geplant. Für die hügelige Strecke ist festes Schuhwerk angebracht.

Am Sonntag, 1. Oktober, 9 Uhr, ab Bahnhof Kohlscheid, gibt es eine Streckenwanderung auf dem Kölner Pfad von Mülheim zum Dünnwalder Wald. Eine Wanderung von Roder nach Ahrhütte ist für Sonntag, 15. Oktober, 9 Uhr, Kohlscheid, Markt eingeplant. Am Sonntag, 12. November, 9 Uhr, ab Bahnhof Kohlscheid, wird rund um das Neandertal bei Düsseldorf, wo als Alternative ein Museumsbesuch mit kleinem Spaziergang angeboten wird, gewandert.

Die Adventsfeier findet am Samstag, 2. Dezember, 16 Uhr, statt. Der Veranstaltungsort wird in der Einladung bekanntgegeben. Am Sonntag, 3. Dezember, 9 Uhr, ab Altes Rathaus Kohlscheid, schließt sich der Veranstaltungskreis mit einer Wanderung rund um Haaren.

Auf der Internetseite www.heimatverein-kohlscheid.de findet man das gesamte Programm aufgeführt und eventuelle aktuelle Änderungen.