Alsdorf - Haus- und Grundbesitzerverein: Vermieter vor Stolpersteinen gewarnt

Wohnungen ab 2010 sind noch nicht erfasst

Neue Mietspiegel Alsdorf ist gültig bis zum 31. Dezember 2019. Die bisherige Rubrik „Baujahr bis 1960“ wurde in die Rubrik „Baujahr bis 1970“ integriert. Abhängig von der Wohnlage (einfach, mittel und gut) werden in diesem Bereich Quadratmeterpreise zwischen 3,40 Euro und 5,20 Euro genannt. Bei Immobilien, die bis 2010 gebaut wurden liegt der höchste Wert bei 7,70 Euro pro Quadratmeter. Da Wohnungsmarkt für nach 2010 errichtete Gebäude noch kein allgemeingültiges Zahlenmaterial bietet, sind diese Wohnungen nicht im Mietspiegel erfasst. Der Mietspiegel ist unter anderem einzusehen beim Haus- und Grundbesitzerverein Alsdorf, Hubertusstraße 23, donnerstags von 15 bis 17 Uhr, sowie beim Mieterschutzverein Aachen, Talstraße 2, in Aachen.