Alsdorf - Haschkekse sind gefragt: Grenzlandtheater mit Paulette in Alsdorf

Alsdorf. Die Wohnblocksiedlungen in der Pariser Banlieue gelten nicht als Orte, an denen man in Ruhe alt wird. Armut und Kriminalität bestimmen den Alltag vieler, die dort leben. Diese Erfahrung muss auch die Seniorin Paulette machen, deren kleine Rente hinten und vorne nicht reicht und die die Schuld daran nur zu gern den Ausländern in den Wohnungen um sie herum gibt.

Paulettes Leben ändert sich jedoch grundlegend, als sie auf die Idee kommt, ihre Backrezepte mit Cannabis aufzupeppen. Omas Haschkekse entwickeln sich in der Nachbarschaft geradezu zum Verkaufsschlager! Der Film nach einem Drehbuch von Jérôme Enrico hat es nicht nur in Frankreich zum Kinohit gebracht. Denn obwohl die Geschichte im Kern tragisch ist, erweist sie sich als rabenschwarze Komödie, die Themen wie Altersarmut und Fremdenfeindlichkeit anspricht, ohne dabei den moralischen Zeigefinger zu erheben. Das gilt auch für die Bühnenfassung, die das Grenzlandtheater Aachen am Montag und Dienstag, 12. und 13. März, jeweils um 20 Uhr in der Alsdorfer Stadthalle präsentiert.

Die beiden Abende gehören zum Theater-Abo der Kulturgemeinde Alsdorf. Einzelkarten für beide Termine sind zum Preis von je 22 Euro erhältlich, Schüler und Studenten zahlen 11 Euro plus Gebühren. Karten gibt es im Kartenhaus in der Stadthalle sowie unter Telefon 02405/40860.