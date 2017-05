Baesweiler.

Der langjährige CDU-Bundestagsabgeordnete Hans Peter Schmitz wird an diesem Sonntag 80 Jahre alt. Drei Jahrzehnte, von 1972 bis 2002, gehörte er dem Deutschen Bundestag an. Hans Peter Schmitz war ein an vernünftigen und praktikablen Lösungen orientierter Abgeordneter.