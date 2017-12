Herzogenrath - Handfester Streit in Supermarkt: Verfahren wegen mehrerer Vergehen

Herzogenrath.

Schließlich flogen die Fäuste: Bei einem Streit am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt an der Kirchrather Straße hat eine 17-Jährige Verletzungen erlitten. Sie wurde von Rettungssanitätern behandelt. Der mutmaßliche Täter, ein 26-Jähriger aus Herzogenrath, flüchtete in einem Auto, wurde aber geschnappt.