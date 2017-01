Würselen.

Die Stufen des Treppenaufgangs zum Hauptgebäude des städtischen Gymnasiums an der Klosterstraße haben schon viele Schuhe gesehen – und bessere Zeiten. Metallschienen an den Kanten fehlen, der Zement ist an einigen Stellen brüchig geworden. Das hat Symbolcharakter. Die Gebäude des städtischen Gymnasiums sind sanierungsbedürftig. Die Energiekosten sind enorm.