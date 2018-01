Nordkreis.

Im Gegensatz zu anders lautenden Berichten läuft es mit dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in den Kommunen gut. Nachfragen in Alsdorf, Baesweiler, Herzogenrath und Würselen ergaben, dass in keinem Fall Mittel zu verfallen drohen, weil sie nicht rechtzeitig abgerufen werden können und die entsprechenden Projekte auch zeitgerecht umgesetzt werden.