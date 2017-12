Alsdorf - Großer Andrang zu Weihnachten im Tierpark

Alsdorf.

Entlang der Wege, in Bäumen sowie manchen Gehegen funkelte es stimmungsvoll. Tierparkchef Stefan Heffels und sein Team hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um für „Weihnachten im Tierpark“ mit Hilfe der Beleuchtung ein ganz besonderes Flair in den Park im Broichbachtal zu zaubern. Zentraler Anlaufpunkt war das Gelände am Erdmännchen-Gehege.