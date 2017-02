Herzogenrath.

Seit Mitte Dezember ist die Erweiterung des Solarparks Herzogenrath im Testbetrieb am Netz – erfolgreich. Mit der formalen Inbetriebnahme am Donnerstag ist es nun auch offiziell: Mit insgesamt 14 MW ist der Solarpark Herzogenrath der größte in Nordrhein-Westfalen. Und es gibt zumindest Überlegungen, die Anlage auf dem Gelände der Nivelsteiner Sandwerke noch weiter auszubauen.