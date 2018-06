Herzogenrath - Grenzlandtheater zeigt „Szenen einer Ehe“ in der Europaschule

Herzogenrath. „Szenen einer Ehe“, das Schauspiel von Ingmar Bergman, führt das Grenzlandtheater in Herzogenrath in der Europaschule auf.

Johan und Marianne sind seit zehn Jahren verheiratet und führen, wie es scheint, eine Bilderbuchehe: Kinder, Harmonie im gemeinsamen Leben und Erfolg im Beruf. Doch als Johan seiner Frau nicht nur eine Affäre gesteht, sondern auch, dass er seit mehreren Jahren über eine Trennung nachdenkt, gerät das scheinbar so stabile und verlässliche Gefüge ins Wanken. Intime Geständnisse, verschiedene Vorstellungen von der Beziehung, vom gemeinsamen Leben zermürben das Paar. Die Scheidung folgt, und doch suchen beide die Nähe zueinander.

Bergman analysiert kritisch die kleinste soziale Zelle, nämlich die Zweierbeziehung.

Die Aufführung ist am Dienstag, 17. Juli, 20 Uhr, in der Europaschule, Am Langepfahl 8 Uhr. Tickets sind im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses, im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen, erhältlich.