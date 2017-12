Nordkreis - Grenzlandtheater mit „Irma la Douce“ in der Alsdorfer Stadthalle

Nordkreis. Für Shirley MacLaine war das französische Freudenmädchen Irma la Douce eine der ganz großen Rollen. Und die Verfilmung von Billy Wilder ist auch heute noch ein umjubelter Klassiker unter den Musicals. Jetzt kommt das Stück in einer Inszenierung des Aachener Grenzlandtheaters am Montag, 29., und Dienstag, 30. Januar, um jeweils 20 Uhr auf die Bühne der Alsdorfer Stadthalle.

An Schwung hat das 1956 uraufgeführte Musical beileibe nicht verloren. Romantisch, leichtfüßig und mit einer Menge großer Songs und Melodien wird die Geschichte des Jurastudenten Nestor erzählt, der sich in das Freudenmädchen Irma verliebt, das in Paris bei vielen als „la Douce“, die Frische, bekannt ist. Frisch ist auch die Beziehung der beiden. Sie ziehen zusammen und schweben im Glück – bis Nestor irgendwann die Geduld verliert und die vielen Freier loswerden will, die Irmas Dienste nach wie vor in Anspruch nehmen…

Die beiden Abende gehören zum Theater-Abo der Kulturgemeinde Alsdorf. Einzelkarten für beide Termine sind zum Preis von je 28,50 Euro erhältlich, Schüler und Studenten zahlen 14,25 Euro, jeweils zuzüglich Gebühren.

Tickets sind im Medienhaus Aachen, Dresdener Straße 3, und beim Kundenservice des Medienhauses, im Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelm-Platz 2, Aachen, erhältlich. Foto: Kerstin Brandt