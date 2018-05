Aachen/Würselen.

Seit 53 Jahren wird in der Stadt Würselen als Stiftung des Senates der KG Au Ülle Würselen der Sonderorden „Närrischer Grenzlandschild“ verliehen. Seit 1980 erfolgt die Auszeichnung im Zwei-Jahres-Rhythmus. Mit dem 35. Närrischen Grenzlandschild wird am 2. Dezember die Kölner Musikgruppe Höhner geehrt, wie der Verein jetzt am Rande der „Höhner Rockin‘ Roncalli Show“ in Aachen bekanntgegeben hat.