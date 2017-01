Würselen.

Unbekannte haben das Grubenkreuz, das nach dem letzten Willen seines ehemaligen Besitzers seinen Platz an der Weggabelung am Gnadenhof erhalten hatte, zertrümmert. Wie Gnadenhofleiter Peter Küppers vor Ort berichtete, hatte einer der Gnadenhof-Paten auf seinem Fußweg zur „Arche“ am vergangenen Samstag gesehen, dass das Kreuz stark beschädigt ist.