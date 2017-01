Alsdorf.

Seine Tochter liege ihm in den Ohren, sagt Prof. Till Roenneberg. Ob er die Schuluhren nicht auf 9 Uhr drehen könne, bis sein Enkelkind, gerade zweieinhalb Jahre, eingeschult werde. „Das wird mir nicht gelingen“, sagt Roenneberg beim Vortrag im Alsdorfer Dalton-Gymnasium am Donnerstagabend, was sein Engagement aber in keinster Weise schmälert.