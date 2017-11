Würselen.

Im Bildungsausschuss bot sich die erste Möglichkeit, einen Entwurf der an der Krottstraße in Würselen geplanten Gesamtschule überhaupt einmal öffentlich zu diskutieren, nachdem der Stadtrat am 10. Oktober in nicht-öffentlicher Sitzung die Auftragsvergabe an die Goldbeck Public Partner GmbH (Bielefeld) beschlossen hatte.