Gesamtschule Würselen: Neubau wirtschaftlicher als Sanierung Von: Karl Stüber

Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2017, 17:31 Uhr

Würselen. Der schier unendlichen Geschichte um den geplanten Neubau der Gesamtschule an der Krottstraße wurde jetzt ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Im Technik- und Bauausschuss wurde per „Kurzbericht“ die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung der Alternative vorgestellt: die Sanierung und der Ausbaus der in 2020 auslaufenden Realschule an der Tittelsstraße.