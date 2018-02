Würselen - Gesamtschul-Neubau: Belegung der Trainingsplätze ausgehandelt

Würselen.

Wie steht es um den Ersatz für die Fußballtrainingsplätze, die mit dem Neubau der Gesamtschule an der Krottstraße in Würselen wegfallen? Diese Frage hatte im Bauausschuss die Bürgerinitiative gegen den Bau der Gesamtschule auf den Aschenplätzen dort gestellt. Der harte Kern der Gruppe will vor dem Verwaltungsgericht Aachen und dem Oberverwaltungsgericht Münster Klagen gegen das Projekt anstrengen.