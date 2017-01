Gernot Hassknecht kommt in den Talbahnhof

Eschweiler. Deutschlands bekanntester Choleriker nach Horst Seehofer ist zurück: Gernot Hassknecht. Aber nicht als sanftmütiger, zurückhaltender Entertainer. Nein, in seinem zweiten Solo-Programm nimmt er es stellvertretend für sein Publikum persönlich.

Am Mittwoch, 18. Januar, 20 Uhr, ist Hans-Joachim Heist alias Gernot Hassknecht mit seinem Programm „Hassknecht 2 – Jetzt wird‘s persönlich!“ im Eschweiler Talbahnhof zu erleben.

Gibt‘s die SPD noch?

In „Gernot Hassknecht – Jetzt wird’s persönlich!“ wird alles bunter, schriller und größer. Das Publikum kann sich auf Wutausbrüche, die ihn in der ‚heute Show’ bekannt gemacht haben, freuen. Hassknecht wird wohl mehr denn je gebraucht, gerade im Wahljahr 2017: Was läuft schief in unserem Land? Wer hat die Rechten aufgefordert sich von ihren Stammtischen zu erheben und auf die Straße zu gehen? Wer hat sich das G8-Abitur ausgedacht und warum ist man bitte als gesetzlich Versicherter heutzutage im Grunde dem Tode geweiht? Und gibt es eigentlich die SPD noch?

Auch diesmal widmet sich Gernot Hassknecht also den großen Themen unserer Zeit. Und er erinnert sich, wie es war als es 1980 auf ein stinknormales Sparbuch noch fünf Prozent Zinsen gab.

„Jetzt wird’s persönlich!“ - das ist der persönlichste und politischste Hassknecht aller Zeiten. Bühne frei für 163 Zentimeter geballte, cholerische Kompetenz – Hassknecht ist zurück! Und er kommt persönlich.