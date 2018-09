Würselen/Siena - Gerd Römer mit Schlussetappe bei DKMS-Tour

Würselen/Siena. Endspurt. Gerd Römer, derzeit auf seiner insgesamt zehntägigen Marathon-Radtour von Würselen in deren Partnerstadt Campagnatico/Italien, hat gestern die vorletzte Etappe von La Spezia nach Siena angepackt. Er hoffe, den mehr als 200 Kilometer langen Abschnitt gut zu überstehen, erklärte er am Freitagmorgen von der Strecke.

Wer möchte, kann unterstützen Die Tour macht Gerd Römer, um die DKMS zu unterstützen. Wer ihm dabei helfen möchte, kann eine Spende auf das folgende Konto überweisen: Empfänger: DKMS; IBAN: DE59 6407 0085 0179 0005 08; BIC: DEUTDESS640; Deutsche Bank Reutlingen; Stichwort: XBA91 „Tour zugunsten der DKMS 2018".

Mit der Ratour zugunsten der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) will Römer mindestens 100 Menschenleben retten. Am heutigen Samstag folgt die Schlussetappe von Siena nach Campagnatico, wo er pünktlich zum traditionellen Eselrennen ankommen möchte. Auf den letzten 64 Kilometern wird Römer von Radfahrern aus dem Zielort begleitet.

Wahre Herausforderung

„Bis dato hat alles prima geklappt, aber die Tour ist unheimlich anstrengend für mich“, sagte der 55-jährige Würselener am Freitagmorgen. Es sei eine wahre Herausforderung, mache aber auch großen Spaß. Die Betreuung durch seine beiden Begleiter, Helmut Ahn und Hans Jansen, laufe hervorragend, und Unterstützer Marc Siebertz habe super Hotels organisiert von zu Hause aus. Wo es Probleme gab, habe das Team nur in der Heimat angerufen, und Siebertz habe sich gekümmert. Er hat das Team außerdem unterstützt, indem sein Autohaus den Begleitwagen zur Verfügung gestellt hat, in dem Ersatzteile, ein Ersatzrad und die Verpflegung untergebracht sind.

Was die Strecke angeht, sei ein großer Unterschied zwischen der Schweiz und Italien spürbar, sagte Römer – vor allem im Zustand der Straßen und der Verkehrssituation. Im Laufe des Samstags, wenn Römer in Campagnatico eintrifft, werden auf dem Tourzettel dann auch nicht nur die eigentlich angepeilten 1376 Kilometer stehen, sondern mehr als 1400. Zurück in der Heimat will Gerd Römer sich mit all seinen Sponsoren und Unterstützern am Sonntag, spätestens ab 17 Uhr, im Sängerheim in Aachen-Haaren, Alt-Haarener Straße 163, treffen, um noch einmal Danke zu sagen. Und ein paar Eindrücke von der Tour hat er dann sicher auch im Gepäck.