Alsdorf.

Rund 2000 Besucher aus mehr als zehn Ländern hat das Bergbau- und Geocache-Event am Wochenende auf das Energeticon-Gelände gelockt. 25 Jahre nach Schließung der Grube Anna in Alsdorf wurden hier nun zwei Tage lang moderner Freizeitspaß verbunden mit einer spannenden Reise in die Vergangenheit des deutschen Steinkohlenbergbaus im Aachener Revier geboten.