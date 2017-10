Alsdorf.

Es war ein Abend bei alten Freunden. In der Heimat sozusagen, wo er lange nicht mehr aufgetreten war. Autor Georg Schneiderwind wohnt mit seiner Familie, mit Frau und Tochter, in Mönchengladbach, stammt aber aus der Begau. Seine Anhängerschaft ist ihm treu geblieben, so war der Raum auf der ersten Etage der Stadthalle, in dem Schneiderwind zusammen mit Ehefrau Elke verschiedene Texte vortrug, durchweg gut gefüllt.