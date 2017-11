Baesweiler.

Die Schulbücherei der Barbara-Grundschule in Setterich ist bestens ausgestattet. Es fehlt weder an guter Kinderliteratur noch an einer gemütlichen Leseecke und fahrbaren Bücherwagen sowie Regalen. Dass hier alles so gut ausgestattet ist, verdankt die Schule der regelmäßigen Unterstützung des Lions Club Baesweiler/Herzogenrath.