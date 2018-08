Gemeindereferentin und Kaplan verabschieden sich Von: ro

Letzte Aktualisierung: 1. August 2018, 14:26 Uhr

Würselen. Die langjährige Gemeindereferentin Ulrike Riemann-Max nimmt am Sonntag, 9. September, Abschied von St. Sebastian in Würselen. Sie möchte sich offiziell von den Menschen in der Pfarrei verabschieden. Dies wird im Rahmen der Messe um 10 Uhr in St. Sebastian, Sebastianusstraße 26, geschehen.