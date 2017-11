Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Würselen. Alle Einwohner in der Stadt sind eingeladen, an der Gedenkfeier des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Ortsverband Würselen, und der Stadt Würselen am Sonntag, 19. November, 11 Uhr, in der Aula der Realschule, Am Wisselsbach, teilzunehmen.

Die Vereine werden gebeten, wieder ihre Fahnenabordnungen zu entsenden. Nach der Gedenkfeier in der Aula geht ein Trauerzug von der Schule zum Ehrenfriedhof auf dem Kommunalfriedhof St. Sebastian. Dort erfolgt die Kranzniederlegung.

Wie in den Vorjahren wird auch eine Abordnung der Bundeswehr an dem feierlichen Akt im Gedenken an alle Opfer der Kriege sowie von Terror und Gewalt teilnehmen. Der Volkstrauertag dient der Mahnung zu Versöhnung, Verständigung und Frieden auf der Welt.