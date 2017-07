Würselen.

Die Attraktivitätssteigerung des in die Jahre gekommenen Lindenplatzes in Würselen-Mitte soll in Teilen anders erfolgen, als ursprünglich vom Büro Land Germany geplant. Die Fachleute hatten im Auftrag der Stadt ein Konzept entwickelt, das – in wesentlichen Teilen durch Mittel aus dem Stadterneuerungsprogramm Integriertes Handlungskonzept (IHK) gefördert – rund 265.000 Euro kosten sollte. Der städtische Anteil liegt bei 30 Prozent.