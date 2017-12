Alsdorf.

Eine schläfrige Weihnachtsfeier im Betrieb mit Lachsröllchen, Spekulatius und Glühwein aus dem Tetrapack – vor diesen Stereotypen graute es der großen Familie des Vereins „GO Better“ in Mariadorf. Der Verein, der seit 2013 intensive Jugendarbeit in der ehemaligen Zechenstadt leistet, wollte sich in diesem Jahr in einer besonderen Art und Weise bei seinen Unterstützern bedanken.