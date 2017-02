Alsdorf.

Der Karneval hat eine lange Tradition am Städtischen Gymnasium und die Gardeströpp-Sitzung ist quasi Pflichtprogramm. Und so standen die Gardeströpp auch in 2017 bereit. Unter dem Motto „Neubau! Umzug? – Wasserschaden!!! Oss Scholl lädt alle ein zum Baden!“ heizten die Schüler und Lehrer der Einrichtung dem farbenfroh kostümierten Publikum in der restlos ausverkauften Stadthalle wieder mächtig ein.