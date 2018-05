Herzogenrath - Ganze Stadt wird zum Probesitzen eingeladen: Neue Bänke für die City

Ganze Stadt wird zum Probesitzen eingeladen: Neue Bänke für die City Von: bea

Letzte Aktualisierung: 9. Mai 2018, 18:59 Uhr

Herzogenrath. „Veraltet und nicht mehr einheitlich“ stelle sich die „Stadtmöblierung“ dar, was aus gestalterischer Sicht nicht mehr ansprechend wirke, hatte die Verwaltung im Zuge der Konzeptionierung des „Integrierten Handlungskonzepts“ für Herzogenrath-Mitte festgestellt. Will heißen: Neue Bänke und die passenden Papierkörbe müssen her.