Fußball: Acht Monate Sperre nach einem Griff ins Gesicht Von: Verena Müller

Letzte Aktualisierung: 24. Januar 2017, 17:44 Uhr

Alsdorf/Eschweiler. Für die Dauer von acht Monaten ist der Zuschauer wegen Tätlichkeit und Beleidigung gesperrt, der den Tumult beim Finalspiel der Hallenstadtmeisterschaft in Alsdorf ausgelöst hatte. Dieses Urteil hat die Spruchkammer des Fußballkreises Aachen am Montagabend in Haus Lersch in Eschweiler gefällt.