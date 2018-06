Wo lande ich, wenn ich die 116117 wähle?

Ist ein Arzt notwendig, aber es liegt keine lebensbedrohliche Situation vor, sollte die Rufnummer 116117 gewählt werden. Über diese Rufnummer landet der Anrufer in einem Call-Center in Duisburg. Dort wird eine Lösung für das vorliegende medizinische Problem gesucht und beraten, an wen sich der Anrufer am besten wenden kann. Trotzdem: Sollte dort entschieden werden, dass die Lage so prekär ist, dass doch ein Rettungswagen notwendig ist, stellt die Hotline an die 112 durch.