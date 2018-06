Alsdorf/Würselen.

Mit Schwung wirft Sven Hermanns im Garten seines Elternhauses in der Broicher Siedlung in Alsdorf eine Fahne in die Luft. Sie dreht sich und fällt Richtung Boden. Der 25-Jährige reagiert schnell und schnappt sich die silberfarbene Kugel am Ende der Fahnenstange. Mit ausladenen Bewegungen schwenkt er sie um sich herum, bevor er sie erneut in die Höhe wirft.