Alsdorf.

Der Tierpark am Alsdorfer Weiher, eine der beliebten Freizeiteinrichtung in der Städteregion Aachen, wird 50: Pünktlich zum Goldjubiläum wird das Gelände weiter verschönert. Bestehende Wege im und am Tierpark werden derzeit erneuert und barrierefreier gemacht. Neu angelegt ist bereits eine Zufahrt zum „Fischerwirt“.