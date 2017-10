Herzogenrath.

In einer vom städtischen Betriebsamt genutzten Lagerhalle am Freibadgelände in Merkstein kommt es aus unbekannten Gründen zu einem Ausbruch eines Brandes. Innerhalb kurzer Zeit ist aufgrund der Rauchausbreitung der unmittelbar angebaute Umkleidetrakt des Freibads stark verraucht.