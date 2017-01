Fraktionszuwendungen sollen nicht erhöht werden

Herzogenrath. 11.000 Euro sind es seit dem Haushaltsjahr 2015, und 11.000 Euro sollen es auch bleiben, mit Blick auf die „äußerst angespannte“ finanzielle Lage der Stadt Herzogenrath, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt: Es geht um den Gesamtbetrag der Fraktionszuwendungen, der nicht erhöht werden soll, auch wenn es in der Rodastadt nicht mehr sechs, sondern nunmehr sieben Fraktionen gibt.

Im Stadtrat, der heute ab 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses tagt, steht unter anderem die Installation der neuen Unabhängigen Bürgerliste Herzogenrath (UBL) als Fraktion an. Wie berichtet ist Bruno Barth aus der SPD ausgetreten, ohne auf sein Ratsmandat zu verzichten. Und Hans-Günther Fischer hat sich von der Linke-Fraktion getrennt, ist aber ebenfalls Stadtverordneter geblieben. Beide sind jetzt eine Fraktionsgemeinschaft eingegangen, weswegen nicht nur fast alle Fachausschüsse neu besetzt, sondern auch die Fraktionszuwendungen neu festgelegt werden müssen.

Denn Gelder zur Deckung von Sachkosten stehen auch der neuen Fraktion zu. Bis dato gilt, dass jede Fraktion einen Sockelbetrag von 1000 Euro und zusätzlich eine Kopfpauschale von 110 Euro erhält. Beim Sockelbetrag soll es bleiben. Um die siebte Fraktion finanziell unterzubringen, sollen indes die Kopfpauschalen um 20 Euro gekürzt werden. Was bei den kleinen Parteien als durchaus großzügige Geste seitens der großen Koalition gewertet wird, verzichten SPD und CDU gemessen an ihrer Fraktionsstärke dadurch auf deutlich mehr Zuschüsse (16x20=320 Euro pro Jahr) als Grüne (-80 Euro), FDP, Linke und Piraten (jeweils -40 Euro).



Zufrieden sehen die „Kleinen“ auch, dass aufgrund der UBL-Gründung nun nahezu alle Fachausschüsse um einen Sitz erweitert werden, damit Barth, Fischer oder von ihnen benannte sachkundige Bürger dort eben auch vertreten sein können. Das hatte SPD-Fraktionschef Gerhard Neitzke auf Anfrage unserer Zeitung auch entsprechend angekündigt: „Jeder Ratsvertreter hat das gleiche Recht“, stellte er fest. Damit das Neubesetzungsprozedere in der heutigen Stadtratssitzung zügig erfolgt, soll – wie schon im Dezember nach dem SPD-Austritt von Bruno Barth – eine fraktionsübergreifende Vorschlagsliste vorgelegt werden, die dann einstimmig abgesegnet wird.



Auf der Tagesordnung des Stadtrats steht auch die Benehmensherstellung in Sachen Umlagesatz für die allgemeine Städteregionsumlage für das Haushaltsjahr 2017. Zur Erläuterung: Die Kommunen zahlen jährlich eine stattliche Summe an die Städteregion Aachen, um diese handlungsfähig zu machen. Stets können sie eine Stellungnahme zur Festsetzung ihrer „Beiträge“ abgeben, allerdings nur pro forma.



Schon im Rahmen der Haushaltsaufstellung der Städteregion Aachen für 2015 und 2016 hatte Herzogenrath, ebenso wie Baesweiler, Protest eingelegt. Die seinerzeit im städteregionalen Eckpunktepapier genannten Umlagesätze von 42,4577 Prozent für 2015 und 41,2993 Prozent für 2016 zu akzeptieren, nicht jedoch mögliche Umlageanpassungen, die sich durch neuerliche Deckungslücken ergäben, hieß es bei der Benehmensherstellung seinerzeit. Eschweiler, Stolberg, Alsdorf, Würselen und Roetgen verweigerten das „Benehmen“ sogar.



Das Benehmen der Stadt Herzogenrath hinsichtlich eines Umlagesatzes von 45,5508 Prozent und einer ÖPNV-Umlage in Höhe von 1.614.976 € für 2017 herzustellen, lautet die Beschlussempfehlung der Verwaltung. Allerdings unter zwei Bedingungen: „Ausdrücklich wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich das Benehmen nur auf den mitgeteilten Umlagesatz bezieht.



Die Herstellung des Benehmens erfolgt unter der Voraussetzung, dass geringere Erträge gegenüber den mitgeteilten Eckpunkten bzw. hierin noch nicht enthaltende Ausgabensteigerungen nicht zu einer Erhöhung der Städteregionsumlage führen, sondern durch Einsparungen bei der Städteregion aufgefangen werden müssen und bei einem Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2017 keine Sonderumlage gemäß § 56 c Kreisordnung NRW erhoben wird. Darüber hinaus wird davon ausgegangen, dass zur Deckung eines Fehlbetrages im Haushaltsjahr 2016 ebenfalls keine Sonderumlage erhoben wird.“