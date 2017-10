Würselen.

Die jahrhundertealte Tradition des Glockengießens, die Schwere und Sorgfalt der Arbeit, aber auch die einzelnen Schritte von der Herstellung der Glockenformen aus Lehm und Ziegelsteinen über das Ausbrennen des Glockenmantels bis hin zum finalen Glockenguss mit flüssiger Bronze – all das spiegelt sich in einer Ausstellung wider, die derzeit im Pfarrheim St. Pius X. an der Ahornstraße in Würselen einer kritischen Würdigung unterzogen werden kann.