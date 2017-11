Forum Medizin: Trotz Parkinson möglichst alt werden

Fragen und Anregungen vorab einreichen

Das Forum Medizin „Parkinson – Ursachen und Behandlung“ beginnt am Mittwoch, 29. November, im Alten Rathaus Würselen (Saal im ersten Stock, Aufzug vorhanden), Kaiserstraße 36, um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Moderator ist unser Redakteur Karl Stüber.

Besucher des Forums Medizin können nach den Vorträgen Fragen stellen. Fragen und Anregungen können auch vorab schriftlich eingereicht werden: entweder an die Lokalredaktion von AZ/AN, Luisenstraße 16, 52477 Alsdorf, per Fax an 02404/5511-49 oder per E-Mail an k.stueber@zeitungsverlag-aachen.de. Einsendeschluss: Dienstag, 28. November.