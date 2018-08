Herzogenrath.

Es verbleiben noch knappe drei Monate, bis in Roda wieder die Handschellen klicken. Autor Stefan Keller wird am 30. November in der Stadtbücherei den Krimi-Preis der „Herzogenrather Handschelle“ entgegennehmen – und gleich aus seinem prämierten Werk „Das Ende aller Geheimnisse“ eine Kostprobe geben. Verlassen wird Keller die Stadt selbstverständlich als freier Mann.