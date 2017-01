Würselen.

„Es ist besser, die Stadtbücherei am Standort Altes Rathaus zu lassen“, sagt Günter Kölling. Der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins der Stadtbücherei hält es für keine gute Idee, die Einrichtung in das Gebäude der auslaufenden Hauptschule an der Lehnstraße zu verlegen.