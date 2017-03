Fliegendes Theater mit Turbulenzen

Herzogenrath. In ihrer 30. Aufführung heißt es bei der Theater AG St. Katharina Kohlscheid: Anschnallen! Los geht es mit ihr zu einem erlebnisreichen Flug im Bar-Lounge-Bereich einer Boeing der „Fun Airlines“. Wohin? In das ferne Dubai! Nun, vielleicht Dubai, vielleicht aber auch nicht.

Denn liegen Vincents Nerven erst einmal blank, so kommt es schnell zur Eskalation mit seiner verrückten Verwandtschaft, auf die sich das Publikum schon jetzt freuen darf, reist diese doch als Teil der Hochzeitsgesellschaft der ältesten Tochter mit.

Alles beginnt wie bei jedem Treffen: Mit kleinen Hänseleien, Spitzen und Neckereien. Doch in gut zehntausend Metern Höhe droht als Resultat eine erzwungene Zwischenlandung, die alle wegen eines zufällig mitreisenden Showmasters zunächst auch noch für einen Gag mit der versteckten Kamera halten.

Da hat dann auch ein – als zukünftiger Eigentümer der angeschlagenen Fluggesellschaft – hofierter Scheich Probleme, dem „Treiben“ an Bord zu folgen.

Die Zuschauer erleben in diesem Jahr und mit der 30. Bühneninszenierung ein fliegendes Theater mit lustigen Turbulenzen und dürfen vor allem auf die Landung gespannt sein.

Kartenverkauf läuft

Das Stück „Funny landing – runter kommen sie alle!“ feiert seine Premiere am Freitag, 24. März. Weitere Aufführungen gibt es am Samstag, 25. März, Sonntag, 26. März, Freitag, 31. März, sowie Samstag, 1. April. Die Aufführungen beginnen alle um 19.30 Uhr und finden statt im Jugendheim St. Katharina Kohlscheid, Markt, hinter der Pfarrkirche; Einlass ist jeweils um 19 Uhr.

Der Kartenvorverkauf hat begonnen. Karten gibt es von diesem Tage an zum Preis von fünf Euro im Pfarrbüro St. Katharina Kohlscheid, Markt 5, bei Nelly Schaffrath, Forstheider Straße 102, und unter der Kartenhotline Telefon 02407/2830 oder per E-Mail via theaterkohlscheid@t-online.de.