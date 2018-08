Städteregion - Figurentheater nach Kinderbuch mit dem Raben Socke

Städteregion.

Nach der Sommerpause startet die Kindertheaterreihe in der Städteregion Aachen mit Rabe Socke und „Alles Meins“ nach dem beliebten Kinderbuch von Nele Most und Annet Rudolph. Das „Theater Mario“ aus Duisburg bringt das vergnügliche Figurentheaterstück für Kinder ab vier Jahren in Herzogenrath und Baesweiler auf die Bühne.