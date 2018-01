Herzogenrath - Fichten an der Plitschader Straße werden gefällt

Herzogenrath. Mitte bis Ende dieser Woche sollen an der Plitscharder Straße, entlang der Häuser, Fichten aus verkehrssicherungstechnischen Gründen gefällt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich zwei bis drei Tage dauern.

Aufgrund der durch den Orkan „Friederike“ entstandenen Schäden, könnte sich die Maßnahme auch noch um ein paar Tage verzögern, wie die Stadt Herzogenrath mitteilt.

An besagter Stelle besteht der Boden aus aufgeschüttetem Haldenmaterial, so dass die von Natur aus flach wurzelnden Fichten wenig Halt finden und daher stärker sturmwurfgefährdet sind als an anderen, weniger exponierten Standorten, heißt es. Bereits in der Vergangenheit sind an dieser Stelle Sturmschäden aufgetreten.

Das Forstamt habe der Stadt empfohlen den sind labilen Fichtenstreifen vorbeugend zu entnehmen. Die entstehende Freifläche wird im Frühjahr 2018 aufgeforstet. Entlang der Häuserreihe soll ein Vogelschutzgehölz mit heimischen Sträuchern entstehen. Daran angrenzend werden Stieleichen, Hainbuchen und Linden gepflanzt, teilt die Stadt Herzogenrath mit.