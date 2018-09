Alsdorf.

Die Feuerwache an der Luisenstraße wird saniert und erweitert. Die Maßnahme beginnt in diesem September und soll voraussichtlich im März 2020 abgeschlossen sein. Die Kosten belaufen sich auf rund eine Million Euro. „Das Platzangebot ist mehr als begrenzt, teilweise stehen die Fahrzeuge Stoßstange an Stoßstange“, erklärt Markus Dohms, stellvertretender Leiter der Alsdorfer Wache.