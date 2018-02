Baesweiler - Festkomitee: Jugendliche vor zuviel Alkohol schützen

Baesweiler. An den tollen Tagen sind die Närrinnen und Narren wieder außer Rand und Band und feiern die für sie wohl schönste Jahreszeit. Leider lässt sich feststellen, dass an diesen Tagen nicht nur Erwachsene, sondern auch immer mehr Kinder und Jugendliche zur Flasche greifen – sei es aus Gruppenzwang, sei es, um als erwachsen zu gelten.

Die Bilder von betrunkenen Jugendlichen und Kindern haben in der Vergangenheit immer wieder Anlass zur Besorgnis gegeben. Nicht selten hat deren Verhalten auch zu einer gesteigerten Aggression gegen andere geführt. Dabei hat das Gesetz zum Schutz unserer Kinder und Jugendlichen ganz klare Regelungen gesetzt. Der Alkoholausschank beziehungsweise Verkauf und die Weitergabe an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist nach dem Jugendschutzgesetz strengstens verboten. Dieses spricht ein klares Verbot zur Abgabe von Alkohol an Jugendliche unter 16 Jahren aus.

Ab 16 Jahren sind Bier und Wein sowie Mixgetränke mit Bier und Wein erlaubt. Harte alkoholische Getränke wie Schnäpse, Liköre und deren Mixgetränke (sog. branntweinhaltige Getränke) dürfen an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren weder abgegeben, noch darf ihnen der Konsum in der Öffentlichkeit erlaubt werden.

Vorschriften einhalten

Wie in den Vorjahren finden die vom „Festkomitee Baesweiler Karneval“ organisierten Veranstaltungen wieder im Festzelt im Bereich des Parkplatzes Am Feuerwehrturm statt. Die Organisatoren und Betreiber wurden wieder darauf hingewiesen, die vorgenannten Vorschriften strengstens einzuhalten, auch wenn die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt haben, dass die Kinder und Jugendlichen die alkoholischen Getränke nicht vor Ort erhalten haben, sondern von anderen Stellen mit zum Straßenkarneval gebracht haben.

Deshalb sind hier insbesondere die Eltern, Verwandten, Bekannten und Freunde der Kinder gefordert. Unterstützen Sie das Festkomitee und helfen Sie mit, Kinder und Jugendliche zu schützen! Wenn nicht die Erwachsenen, wer sollte den Kindern dann ein Vorbild sein? Häufig werden die Kids regelrecht zum Alkoholkonsum animiert. Dem muss mit Zivilcourage dringend entgegengewirkt werden.

Um einen reibungslosen Ablauf der Feierlichkeiten zu gewährleisten, sind auch in diesem Jahr wieder die Polizei, das Jugendamt der Städteregion Aachen, der Streetworker sowie das hiesige Ordnungsamt auf dem Veranstaltungsgelände vertreten. Es soll zeigen, dass an den närrischen Tagen das Feiern für Jung und Alt im Mittelpunkt steht und die Stimmung nicht durch den Anblick sogenannter Schnapsleichen getrübt wird.