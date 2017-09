Alsdorf.

Die Marienschule wurde 1999 als Realschule gegründet. Jedes Jahr entwickelte sich die Schule weiter, in den Sommerferien erfolgte der Umzug in ein anderes Gebäude. Nun ist die „Realschule Marienschule Alsdorf“ an ihren neuen Standort, Pestalozzistraße 39, Zuhause.