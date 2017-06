Feier im Josefshaus: Stiftungsfest beim Invalidenverein

Alsdorf.

Mangels geeigneter Räumlichkeiten in Alsdorf-Busch nach der Schließung von Haus Mertens weicht der Invalidenverein Alsdorf-Busch in das St. Josefshaus in der Alte Aachener Straße aus. Die Größe der Räumlichkeiten kommt kleinen Vereinen entgegen. Aber auch die Bewohner des Altenheimes profitieren von den Aktivitäten, die zusätzlich Leben in ihre Wohnstättebringen.