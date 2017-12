Herzogenrath.

Ins Auge fallen maritime Impressionen und lebendige Musikerporträts: Für den Kohlscheider Erwin Pütz erfüllt sich mit seiner ersten Gemäldeausstellung überhaupt in der Villa Herzogenrath ein lange gehegter Traum. Schon in seiner Jugend hat er sich für die Ölmalerei begeistert und fertigte einige Bilder an. Erst im Rentenalter begann er dann wieder mit dem Malen, nun zunächst mit Pastellkreiden.