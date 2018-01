Baesweiler - Familienfehde mit mehreren Verletzten: Suche nach den Motiven

Baesweiler. Auch am Morgen nach dem gewaltigen Einsatz für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mit mehreren Verletzten in einem Baesweiler Wohnhaus sind Ablauf und Motiv der Tat nicht abschließend geklärt. Paul Kemen, Sprecher der Aachener Polizei, sprach auch am Mittwochmorgen noch von einer „komplizierten“ Lage.

Nach Informationen der Polizei sollen Streitigkeiten in einer türkischen Familie der Auslöser für die Auseinandersetzung gewesen sein. Fest steht, dass die Polizei um 17.28 Uhr in die Straße Vietenfuhr am nördlichen Stadtrand von Baesweiler gerufen wurde. Parallel dazu wurde Sirenenalarm ausgelöst, die Feuerwehr rückte zur technischen Hilfeleistung an und sperrte den Einsatzort großräumig ab.

Die Beamten trafen mehrere Menschen mit Schnittverletzungen an. Zwei 25 und 27 Jahre alte Männer und eine 26-jährige Frau wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Der 27-jährige Mann wurde durch einen Messerstich in den Bauch schwer verletzt. Er wurde noch am Abend operiert. Die anderen Verletzten konnten noch am Abend nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Nach ersten Erkenntnissen ging es bei dem Streit um eine Verlobung, der handfeste Auseinandersetzungen bereits voraus gegangen sein sollen. Dabei war es zu dem folgenschweren Streit gekommen. Der genaue Tathergang ist aufgrund widersprüchlicher Angaben der über ein Dutzend Beteiligten, die aus Beasweiler, Aldenhoven und Düren stammen, noch unklar. Weitere Vernehmungen sollen Klarheit bringen.